Mhoni Vidente asombra con una nueva predicción

Según la vidente cubana, la carta de la muerte sale para la reunión entre AMLO y Donald Trump

“Hay que tener precaución de lo que se diga y haga en esa reunión”, aseguró

¿Se viene lo peor? En el marco de la reunión que tendrán Donald Trump, presidente de EE.UU., y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el 8 y 9 de julio, en la que celebrarán la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC), la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente dice que la carta de la muerte se asoma en esta visita que realizará AMLO a la Unión Americana.

En un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, de apenas unos cuantos segundos de duración y que tiene hasta el momento más de 15 mil reproducciones, Mhoni Vidente no se guardó nada en esta ocasión.

La psíquica y clarividente cubana dice que tras esta reunión que sostendrán AMLO y Donald Trump estará la carta de la muerte.

“¿Por qué la carta de la muerte está detrás de esta reunión? Porque uno de los dos va a perder. Definitivamente, uno de los dos ya no va a poder ganar las elecciones en su país, así que hay que tener cuidado, hay que tener precaución de lo que se diga y haga en esa reunión”.

Mhoni Vidente reafirmó la idea de que la carta de la muerte es la carta número 13, que predice que habrá cambios radicales después de esta reunión entre México y Estados Unidos: “Uno de los dos va a perder”.

Y después de que la psíquica y clarividente cubana presentara este revelador video, sus seguidores no se quisieron quedar con las ganas de externar sus puntos de vista.

“Obvio, hasta yo lo puedo predecir, uno de los dos va a perder”, “Ojalá vuelva a quedar Trump de presidente”, “Va a perder México y va a ganar Trump 2020”, “En México no se pueden reelegir”, “Que pierda Trump!!!”, “Obvio, AMLO va a perder”, “Hola!!! Después de esta reunión los dos van a perder, es obvio”, “Pues después de esta visita, los dos perderán. Bendiciones Mhoni”, se puede leer en algunos comentarios.

Una usuaria sorprendió con el mensaje que le escribió a la psíquica y clarividente cubana: “Yo tuve un sueño, que Trump iba a fallecer @mhoni1”.

Por su parte, una internauta mostró su preocupación por lo que se podría acordar en esta reunión entre AMLO y Donald Trump: “Esto ya no va a ser lo mismo, ¿qué va a pasar con las fronteras? Ya no las van a abrir completamente… tengo miedo que no nos dejen salir”.

También, hubo quienes le reclamaron a Mhoni Vidente que no fuera más concreta en su predicción: “¿Pero quién es quién? Nos gustaría algo más específico”, “Mhoni, esta predicción si es verdad que está muy genérica porque hablas muy en general. No hay tino a nada, es una volando”.

