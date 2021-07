Mhoni Vidente “es huérfana”

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años.

“Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México. Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita, y a los 14 años, iba a cumplir 15, me dice: ‘Mira, hija, aquí en Cuba no hay qué comer y la situación es muy complicada, tú eres muy guapa y aparte viene mucho extranjero, tú eres una de las soluciones para la familia’ y así es, la prostitución en Cuba, aunque digan que no, es una situación a la vista”.