La carta del Mundo le dice a Mhoni Vidente que el actor Eleazar Gómez, quien fuera novio de Danna Paola, no regresará a la cárcel, ya que llegará a un acuerdo económico con su ex pareja, la cantante y modelo peruana Tefi Valenzuela.

La vida de Mhoni Vidente

La vidente más querida por los hispanos nació el 21 de marzo de 1978 en La Habana, Cuba, bajo el nombre de Rafael Martínez de León. Es de padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana. En La Habana, Cuba, pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años.

“Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México. Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita”, comentó la vidente en entrevista para MUndo Hispánico.