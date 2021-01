La psíquica Mhoni Vidente predice lo que pasará en la toma de posesión de Biden

Además menciona las fechas en que el presidente electo sufrirá un atentado

“Cosas muy fuertes se vienen, se discute en la Casa Blanca juntos con los seguidores de Trump”

Mhoni Vidente atentado Biden. La clarividente más famosa de todo México, Mhoni Vidente, aparece haciendo predicción sobre lo que pasará en la toma de posesión de Joe Biden, ceremonia que se realizará el próximo 20 de enero.

La psíquica se presentó en el tradicional miércoles de predicción en el programa de Aquí Contigo, donde cada semana aparece para mencionar los que le depara a distintas celebridades.

En un video de Youtube, Mhoni habló sobre la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, hasta afirmó que ella no da noticias: “Yo doy predicciones, no doy noticias, ni me gustan los chismes ni hablo de nadie”.

ATENTADO CONTRA BIDEN

Sobre el cambio de mandatario en los Estados Unidos, la clarividente dijo que se viene un atentado para el demócrata: “lo que jamás se había vivido lo vivimos a principio de enero, la toma del Capitolio, incitados por Trump”.

“Hay que cuidarnos los días 17 y 21 de enero en Estados Unidos, que se marca que un atentado contra el emperador nuevo que es Biden, lo van a estar acosando la gente que está a favor de Trump”, dijo Vidente.

Además que visualiza más disturbios, personas en la calle peleando, incluso que habrá más muertos, hasta mencionó que una explosión muy fuerte cerca de Washington, va a detonar algo increíble que nunca ha pasado.

“Joe Biden se tiene que cuidar mucho, van a tener que estar encaminados para que su toma de posesión no se llene de sangre, para que la gente entienda que es el nuevo presidente y el hombre más poderoso del mundo, así que hay que tener una relación cordial con él”, dijo Mhoni Vidente.

