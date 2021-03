También, dijo en esa ocasión que en este 2021 habrá una ley que ayudará a todos los inmigrantes que se van a poder legalizar y no dudó en afirmar que será una bendición para todos ellos. De Donald Trump, no se expresó de la mejor manera.

Es huérfana

De padre mexicano, nacido en Monterrey, Nuevo León, y de madre cubana, Mhoni Vidente nació en La Habana, Cuba, donde pasó gran parte de su infancia hasta que cumple la mayoría de edad para irse a vivir a España por espacio de dos años.

"Me voy casada con un hombre, pero no me gustó, regreso a Estados Unidos, a Florida, y luego me regreso a México y estoy en Monterrey y en México. Soy huérfana, a mí me crió mi abuelita desde muy chiquita", dijo la psíquica y clarividente cubana.