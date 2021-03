A otra celebridad que no le irá muy bien en este mes, es al actor Ricardo Crespo, quien también está detenido por acoso sexual contra su hija, y Mhoni ve que su sentencia será de 15 a 17 años de prisión.

Las cartas de los amantes

La psíquica sacó la carta de los amantes, “esta carta me dice que Aarón Díaz, que estaba perdido que acaba de salir otra vez a luz pública, viene diciendo que se separa de su esposa Lola, por cuestiones de problemas, que él ya no se siente agusto, yo lo veo saliendo con un hombre artista de Miami”, dijo Vidente.

Con la carta de diablo la clarividente dice que “algo muy diabólico, algo muy obscuro se está moviendo en Rusia y China, algo en cuestiones políticas o de ahí va a salir el anticristo”.

Mhoni Vidente aconseja empezar a rezar más para bajar esas cosas negativas, porque el anticristo ya está muy cerca y puede salir de estos dos países mencionados.

“Hola moni, no dices nada de Venezuela.puro México Rica, China Estados Unidos. Será que no te gusta Venezuela?”, “De Venezuela no dices nada mhoni será que eres amiga de Nicolás”, “Soy tu seguidora de Perú podrías hablar un poco lo que ves para mi país gracias!!”.

“¿Cuando sale Maduro y la dictadura de Venezuela?”, “Dios tenga misericordia de todos nosotros y de venezuela que nos puede decir”, “Dios tiene el control hermosa no pierdas la fe en tu sanación muchos abrazos”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.

