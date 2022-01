Como si el 2020 y el 2021 no fueron años bastante caóticos debido a la pandemia del COVID-19, el cual que azotó al mundo entero a inicios del 2020, más cosas negativas están por llegar, las cuales, según la astrologa Mhoni Vidente, serán en el inicio del fin del mundo.

“El fin de la humanidad ya está aquí”; Mhoni Vidente asegura que el fin del mundo ya empezó

Al final de su video, por el minuto 5:40, Mhoni Vidente aseguró que el fin del mundo ya había iniciado, alertando a todos los ciudadanos del planeta a que se cuidaran y tomaran sus precauciones: “Va a cambiar completamente el rumbo de la historia. La carta del mundo y la carta de la muerte esta sobre esto, ya empezó el fin del mundo”.

“Que la carta de la muerte y la carta del mundo me está diciendo que ya empezó la terminación de la humanidad, que los iluminados están viendo que hacer para que el mundo no acabe completamente, que el mismo ser humano no mate ni acribille al mismo ser humano”.