Mhoni Vidente advierte tragedia a partir del 26 de mayo

Eso no sería todo, ya que la vidente compartió que la luna de sangre caerá el 26 de mayo porque la carta de la Muerte es la número 13 y trece más trece es igual a 26: “Habrá un cambio total y radical en el mundo entero con la carta de la Torre”.

No solamente en México se vivirán cambios, sino también en Colombia, donde también se verán cambios radicales en cuestiones de conciencia mental y cuestiones políticas: “Tumbarán a los que están presentes. El que se cree que va a ganar, perderá, y el que va a perder, ganará”.

En este sueño, Mhoni dice que se dirigían a un cerro, o una montaña muy alta, pero el cielo estaba negro, oscuro, con nubes negras o grises que no dejaban ver al sol, pero aún así, un ángel delante de ellos los seguía guiando y en eso ella ve como el sol se asoma sobre las nubes.

Mhoni Vidente se encontró con la Virgen María en su sueño

En este mismo sueño, Mhoni Vidente se muestra incrédula luego de que el Sol comienza a convertirse en la Virgen María: “Veo su sombra, su silueta, y volteo al lado mío y le pregunto al ángel que si él veía lo mismo que yo y me responde que sí, que es la Virgen María que me está hablando”.

“En eso volteo y nadie más la veía de la gente que me estaba siguiendo, y le digo: ‘Señora, madre mía, te tardaste en llegar’ y me contesta: ‘Pero ya estoy aquí, Mhoni’. Fue la sensación más divina que he sentido, la sensación espiritual otra vez llena mi espíritu y mi cuerpo”.