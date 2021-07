“¿Por qué quiere el quinto elemento Luzbel y sus demonios?, ¿por qué Luzbel lo quiere atrapar?, ¿qué están haciendo Luzbel y sus 72 demonios para quedarse con los elementos? Ya tiene los otros cuatro, ya casi domina los otro cuatro, pero no tiene este quinto elemento, el espíritu y está haciendo cualquier cosa para atraparlo”, comentó Mhoni en este nuevo video. Archivado como: Mhoni Vidente advierte Luzbel

“Está llegando al espíritu del ser humano, al espíritu de la humanidad, ya no hay almas ni espíritus en el reino de Dios que puedan hacer eso, trascender completamente a la humanidad y salvarla de Luzbel. Están dando avisos, están dando avisos Dios y los ángeles a la humanidad; no se pierdan, cuídense de Luzbel, cuídense del diablo”, comentó con seriedad Mhoni. Archivado como: Mhoni Vidente advierte Luzbel

“Es un aviso, es una atención a todos, ya les dije, no estoy loca. Estos son avisos muy importantes para todos ustedes. Luzbel siendo presa del quinto elemento, está llegando al quinto elemento”, dijo a los seguidores de su cuenta de YouTube, donde da una importante advertencia que probablemente ha dejado a más de uno sorprendido por sus palabras. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“El quinto elemento son los bebés, los recién nacidos, por eso la gente no está teniendo hijos, por eso el hombre ni la mujer se pueden embarazar, casi, los bebés nacen cada vez sufriendo más, por qué está llegando al quinto elemento, a la esencia pura que son los bebés; por eso hay que rezar, para evitar que llegue a Lucifer”.

“Hay líderes mundiales que están completamente a ordenes de lucifer, hay líderes y mandatarios que están a ordenes de lucifer, convenciendo a la humanidad misma que, Dios no existe, que la virgen maría son mentiras, que los ángeles tampoco son creados, que nada más él, el poder del dinero, el poder de la soberbia, el poder de lucifer, pueda nominar completamente nominado.”

La cubana expresó que los líderes mundiales estaban a órdenes de Lucifer, ya que sólo les interesa el dinero y que sus almas las han dado por el poder, es por ello que pide a la población que recen para que el mal no llegue a sus hogares, ni al mundo, ya que si Luzbel acceder a este mal, próximamente no quedará nada por salvar.

Hay que elevar oraciones a Dios

Pide Mhoni que se eleve una oración a Dios para que no se conviertan en presas del demonio, que la bondad sea más fuerte y así se logrará vencer a la oscuridad y sobre todo, se debe salvar a los bebés y las almas que ya se perdieron por este mal, además de que está manera se va a salvar la humanidad de la contaminación que está existiendo.

“Pero nos queda la Gracia Divina, nos queda el poder de Dios y los ángeles y la virgen, que no nos dejemos vencer por él. Elevemos completamente las oraciones y el espíritu a Dios; cada vez que tengas esa tentación de lucifer y los demonios dile: ‘¡No, Lucifer! ¡No, diablo! ¡No, demonios! No me haré presa de ti y seguiré en camino hacia Dios y el espíritu santo, que mi bondad será más fuerte que tu soberbia y tu ira, y lograré vender todo, para salvar completamente a la humanidad.’ Salvemos al quinto elemento, los bebés que se están contaminando, recemos por ellos y por las almas que se están perdiendo”.