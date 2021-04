“VIENE UN CUERVO ATRÁS DE UESTED”

Pero Mhoni Vidente no quiso soltar a Jenni Rivera y le dejó ir sus pensamientos: “Sabe qué, viene un cuervo atrás de usted, negro, que es como un demonio, tenga cuidado…” Entonces la vidente dice que Jenni Rivera le contestó: “No, Mhoni, ya voy a dejar el bastón”. Luego la cubana le advierte: “La pierna me dice que le están haciendo brujería o hay un demonio muy fuerte detrás de usted que la quiere atrapar”.

Luego especificó la fecha: “Eso fue en noviembre de 2012, pero yo la veo que antes del 11 de diciembre de este año le viene una tragedia muy fuerte, a usted y siete más, tenga cuidado, récele a la Virgen María… y ella me dijo textualmente así, no se me va a olvidar, ‘mira Mhoni yo no creo en el brujería, a la virgen la respeto porque soy cristiana, pero te lo juro que voy a estar rezando para que me encomiende, no pasa nada señora, trate de rezarle”. Para ver el video haz click aquí.