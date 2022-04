Resurge revelador video de Mhoni Vidente

La psíquica y clarividente cubana había advertido a Jenni Rivera de su muerte

Además, le llegó a decir a La Diva de la Banda que se cuidara

¿Pudo haber evitado su accidente? A unos cuantos meses de cumplirse el décimo aniversario del sensible fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, resurge revelador video donde la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente comenta que le había advertido a La Diva de la Banda de su muerte.

Por medio del canal oficial de YouTube del programa Hoy de Televisa, conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza, entre otros, se presenta una entrevista que se le hizo a la vidente más querida por los hispanos donde habla sobre diversos temas, aunque esta revelación fue la que puso a pensar a muchos si el deceso de Jenni pudo haberse evitado.

Mhoni Vidente, a corazón abierto

En esta ocasión, la psíquica y clarividente cubana recordó que tuvo la visión que un hombre le llamaría por teléfono para invitarla a trabajar. Corría el año 2010, y tiempo después, el productor cubano Alexis Núñez, que estaba al frente de Sabadazo, le hizo la invitación formal para que se uniera al programa.

“Me invita y me acuerdo que llegué a Sabadazo en el 2011 y me dice Alexis que me iba a dar la oportunidad y que yo sabía si me quedaba o me iba y me sienta y vamos en vivo y yo dije que iba a temblar a las 6:30 de la tarde. Era un sábado, también dije que Tigres iba a ser campeón después de 29 años y que el Papa iba a ser latino y ese día tembló”.