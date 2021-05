La vidente mencionó que, además de México, estas situaciones se vivirán en Colombia, Venezuela, Argentina y Perú, debido a que la carta del Juicio comenzará a mover la conciencia de muchas personas que no estarán conformes con sus mandatarios o con las personas que ganen las elecciones: “La situación va a estar muy complicada todo el mes de junio para esos países”.

Mhoni Vidente adelanta lo que pasará en el encuentro entre Kamala Harris y AMLO

A continuación, Mhoni Vidente mostró la carta del Emperador, la cual señala que la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien estará de visita en México el próximo 8 de junio, querrá hablar al “tú por tú” con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.

“Quiere decirle que no le está gustando al presidente de Estados Unidos (Joe Biden) cómo está llevando al país y su regimen en particular. Kamala Harris hablará directamente con el presidente de México para negociar y tratar de llegar a un acuerdo para que ya no lleve un regimen tan comunista y tan socialista”.