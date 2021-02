La clarividente Mhoni Vidente acierta en otra predicción sobre Youtuber.

Había dicho que youtuber Rix terminaría en la cárcel por la violación a Nath Campos.

“Un aplauso a esta niña que lo denunció, gracias a gente como ella de valor”, aseguró.

La psíquica más famosa de México, Mhoni Vidente vuelve a acertar en otra predicción, y es que anteriormente la clarividente había dicho que el Youtuber Rix terminará en la cárcel por la violación a Nath Campos, según SDPnoticias.

En un video compartido en su canal de YouTube, Mhoni apareció como cada semana en el programa “Aquí Contigo”, para felicitar a Nath por no quedarse callada como muchas lo harían, y haber denunciado al Youtuber.

En el clip la astróloga predice que después de lo ocurrido con Rix y Campos, ella visualiza que al Youtuber, le espera mucho tiempo tras las rejas, y aplaude lo hecho por la víctima, ya que afirma que varias se hubieran quedado calladas.

“Mi apoyo total a todas las mujeres que han sufrido violación, que se han tenido que callar. Yo fuí una de esas personas, me tenía que callar porque yo soy de otra generación. Ustedes, hijas, son más jóvenes, denuncien, alcen la voz, no se queden calladas, no tengan miedo”, dijo Mhoni.

Además agregó, “Ante todo, el respeto a la mujer. No porque tome de más o traiga las de fuera me vas a violar. Yo me quiero vestir, hacer y decir lo que yo quiera y tú me tienes que respetar”.

RIX EN LA CÁRCEL

Ante esta situación Mhoni Vidente afirmó que ella ve a Rix en la cárcel, por violar a Nath Campos: “Definitivamente yo veo al youtuber que la violó, a Rix, en la cárcel”.

Y finalizó aplaudiendo el valor de la víctima: “Un aplauso a esta niña que lo denunció, gracias a gente como ella de valor, no importa el tiempo que te esperes, tú traes ese dolor, esa agonía en el cuerpo y en el espíritu. Ella se arma de valor, lo denuncia y expone completamente el caso”.

