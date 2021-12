“Esta carta me está diciendo que la economía se va a reactivar y la humanidad se va a reinventar. A partir del mes de marzo se visualiza que en todos los países del mundo el dinero se va a empezar a mover para que toda la gente empiece a hacer negocios y surjan más fuentes de trabajo”.

De acuerdo con la carta de El Loco, Mhoni Vidente compartió que el 2022 será un año de abundancia, pues el dinero estará en todos lados, pero hay que saber cómo atraparlo y meterlo a nuestras respectivas cuentas bancarias, pero eso no sería lo único que diría al respecto.

Esta misma carta le dice a la psíquica y clarividente cubana que gente muy poderosa del mundo y de América Latina, en particular de México y EEUU, tendrá problemas graves en cuestiones de golpes de estado y atentados, aunque no serían los únicos problemas a los que se enfrenten.

“Se visualizan tres meteoritos muy importantes y uno de ellos si va a alcanzar a llegar al Océano Índico o muy cerca de ahí o del Océano Pacífico, de las islas de Hawái, de las costas de Chile o en Indonesia y definitivamente ese meteorito marcará historia en todos los sentidos, aunque no será el fin del mundo, eso será en el año 3303”, expresó Mhoni Vidente, quien dijo que México y EEUU serán los países más afectados por el cambio climático.

“(Son) gente muy importante en el mundo, a los que se les puede llamar los ‘Illuminati’, una secta diabólica, gente muy importante como Leonardo DiCaprio, que con su película ‘No miren arriba’ va a ganar casi todos los Oscares, y esta carta me dice que habrá una secta diabólica donde estarán involucrados personas muy poderosas en cuestiones económicas, políticas y artísticas”. La psíquica y clarividente cubana predice que quien dirá toda la verdad es el actor Brad Pitt.

El último mensaje del año de Mhoni Vidente

Después de compartir sus reveladoras predicciones para la última semana del 2021, en las que dijo que en el 2022 personas muy importantes estarán asociados con ritos satánicos, además de que “el dinero estará en todos lados”, Mhoni Vidente quiso decir algo más a los lectores de Mundo Hispánico.

“Dios me los bendiga, la próxima semana no se pueden perder el video porque vienen las predicciones detalladas de todo lo que va a pasar en el año 2022, el cual será el año de ‘El Loco’ en todos los sentidos”, expresó la psíquica y clarividente cubana en su muy particular estilo.