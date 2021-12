Comentó que al ser la mente tan engañosa es recomendable estar tranquilo y no pensar en muchas cosas que no son favorables, pues a causa de la gran presión que se llega a tener puede ocurrir un derrame cerebral. De acuerdo con la vidente Carmen Salinas se encontraba muy preocupada por diversas situaciones.

Afirmó que no veía ninguna esperanza de vida para la actriz mexicana, “yo no la veo con muchas esperanzas de vida” fueron las palabras que salieron de la boca de Mhoni, pues en ese momento era tan crítica la situación que las probabilidades en sí eran completamente nulas.

Recordó las emotivas palabras que la actriz mexicana le dedicó en un momento: “Yo la recuerdo mucho porque a cada rato me la topaba en donde sea y siempre nos reíamos y me decía Carmelita ‘Eres buenísima en lo que haces Mhoni, nunca te voy a preguntar mi futuro, te quiero mucho hija’ me decía Carmelita”. Archivado como: Mhoni revela causa hemorragia

Se filtra un video de Carmen Salinas en el canal oficial de Mhoni Vidente

Al finalizar el video de las predicciones de Mhoni en su canal oficial de YouTube aparece un clip en donde se aprecia a Carmen Salinas sentada en un sillón donde viste una falda sastre acompañada de una blusa blanca y accesorios los cuales uso cuando su hijo Pedrito falleció, la actriz dedico unas palabras que causan impacto.

“Esta ropa que ustedes ven, esta blusa, este anillito y estos aretitos me los puse el día que se murió mi hijo y me los pongo en cada aniversario y ya les dije que cuando yo me muera me pongan esta blusita y el trajecito”, fueron las palabras que la actriz mexicana expresó. PARA VER EL VÍDEO DA CLIKC AQUÍ. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video. Archivado como: Mhoni revela causa hemorragia.