¿Marcelo Flores quiere jugar con Canadá?

Durante la semana, el estratega de México, Gerardo Tata Martino, mostró su molestia con el jugador del Arsenal de Inglaterra, Marcelo Flores. Cabe recordar que el joven tiene también la nacionalidad de Canadá y debido a que no ha participado en jugo de fecha FIFA con los mexicanos, puede aún jugar con los canadienses, quienes quedaron en primer lugar del hexagonal.

“Por supuesto que no lo tiene definido. Eso no es bueno y tampoco es bueno la especulación de que jugará por la selección que lo lleve al Mundial. Me parece que primero debe consolidarse, debe tener claro en su cabeza para qué selección quiere jugar y evidentemente no especular respecto a que jugaría para alguna selección que lo lleve al Mundial. Hoy es muy difícil decir cuántas son las posibilidades de ir al Mundial para él. Lo que no me parece lógico es que la decisión esté sujeta a qué selección le garantice el Mundial”, dijo el Tata. Archivado como: México vs Guatemala