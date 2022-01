México vs Costa Rica. Las eliminatorias para acudir al Mundial de Qatar 2022 continúan y la selección mexicana busca un boleto para clasificar directamente a la copa del mundo. Este domingo se enfrentaron a la poderosa escuadra de Costa Rica quien ya ha ganado anteriormente en el estadio Azteca.

Cabe recordar que el delantero del Wolverhampton no ha tenido participación con la selección mexicana en lo que va de este nuevo año 2022. Su lugar ha sido ocupado por el mellizo Rogelio Funes Mori y en su momento el atacante del América, Henry Martin quien ha respondido cuando ha sido necesitado. Archivado como: México vs Costa Rica

Muchos se han preguntado el porque el goleador mexicano Raúl Jiménez no ha jugado en los últimos encuentros, y es que ha quedado completamente descartado debido a una molestia que presenta en una pantorrilla. Antes del encuentro contra Costa Rica se realizaron algunas pruebas físicas, pero desafortunadamente el mexicano no las pasó, según Medio Tiempo.

El técnico Tico soñaba con repetir el ‘Aztecazo’

A lo largo de la historia ha habido dos ‘aztecazos’ que significa que México se ha visto superado en eliminatorias mundialistas y el actual técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez ya le ha hecho daño a la Selección de México en el estadio Azteca. En conferencia de prensa antes del encuentro recordó ese glorioso día, según El Universal.

El colombiano dirigía a la Selección de Honduras rumbo al Mundial de Futbol del 2014 en Rusia, y en si visita al Azteca derrotó al equipo que en ese entonces dirigía José Manuel de la Torre, por 1-2, siendo el segundo Aztecazo. Ahora que dirige a Costa Rica, que dio el primer Aztecazo en el 2001, espera repetir la hazaña, aunque no niega que un empate, no estaría mal para los ticos. Archivado como: México vs Costa Rica