México vestido rojo: El mensaje de Meza

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y, así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día, la belleza no radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en espíritu, alma y valores que nos manejamos. No permitan nunca que nadie les diga que no tenga valor”, dijo la joven, también es Embajadora de Turismo de su estado en México.

Meza, quien en 2017 obtuvo el segundo lugar en Miss Mundo, tendrá como suplente a la representante de Brasil, Julia Gama. Entre las finalistas estuvieron también Janick Maceta del Castillo (Perú), Adline Castelino (India) y Kimberly Jiménez (República Dominicana).