México mantendrá restricción en frontera con EE.UU. por COVID

“Ya le dijimos a Estados Unidos”, anunció el canciller mexicano

La restricción fue anunciada por primera vez el 18 de marzo

Restricciones frontera coronavirus. México planea prorrogar el cierre de su frontera con Estados Unidos por un mes más a todos los viajes no esenciales, informó el jueves el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El acuerdo actual se extiende hasta el 21 de agosto, pero Ebrard dijo que no tiene sentido reabrir la frontera en estos momentos, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

“Ya le dijimos a Estados Unidos que nosotros somos de la idea de que sí se prolongue, por lo que tenemos en la franja del lado de ellos”, manifestó Ebrard en referencia al repunte de casos en el suroeste de Estados Unidos.

La restricción de viajes a través de la frontera terrestre común fue anunciada por primera vez el 18 de marzo y se ha renovado cada mes.

También ha incluido la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

“La frontera no se podría abrir ahorita”, señaló Ebrard.

“Tampoco sería lógico que ahorita lo cambiemos, entonces sería otro mes”.

México ha reportado unos 500 mil casos confirmados de coronavirus y unas 55 mil muertes, ambas cifras consideradas menores a las reales debido a la cantidad limitada de pruebas.

