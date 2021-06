“El que haya cooperación es indispensable, tenemos amistad con el Gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias, no hay pleitos, además estamos obligados a ponernos de acuerdo porque somos vecinos”, argumentó el presidente. El líder mexicano también aclaró que el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), David Cohen, estuvo en México previo a la visita de Harris.

La estrategia conjunta se revela después de que en abril pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reportó el arresto de más de 178.000 migrantes, una cifra no vista en décadas que sucedió al récord de marzo, cuando hubo más de 172.000 detenidos. Aunque el presidente no ofreció más detalles, el Gobierno de México ha reconocido anteriormente el despliegue nacional de 12.000 elementos, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios para frenar la ola migratoria.

Ciudad de México, 31 may (EFE News).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que “ya da resultados” el plan migratorio en conjunto con Estados Unidos después de los récords de indocumentados detenidos en marzo y abril. “Ya ha bajado (el flujo) porque estamos llevando a cabo, ya iniciamos, un plan en conjunto que está empezando a dar resultados. Todavía falta, pero sí se está avanzando, ya no está como en marzo”, aseveró López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Aun así, reiteró su molestia tras la nota que la Cancillería envió el 6 de mayo a la Embajada de Estados Unidos para quejarse porque financia a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y a Artículo 19, organizaciones civiles que él tacha de “opositoras y golpistas”. Comentó que aún espera la respuesta oficial de la Embajada, aunque descartó tratar el tema con Harris. “Es muy lamentable que el Gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición. Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando a grupos políticos de México”, dijo. EFE News

Pese a la polémica reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que restringe el trabajo de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y otros agentes extranjeros, el presidente aseguró que habrá cooperación. “Es una relación de rutina, una visita de rutina, aclaro que no fue el director fue el subdirector. Y son muy respetuosos y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos”, aseveró.

Regresan a su país las niñas estadounidenses que Inmigración expulsó a México

San Ysidro (California), 29 may (EFE News).- Una mujer hondureña con dos niñas con pasaporte estadounidense regresó este sábado a California, 69 días después de que la Patrulla Fronteriza los expulsara a México al considerar que no eran elegibles para entrar al país a pesar de ser ciudadanas. “No es legal que no dejen entrar a mis hijas a su país”, dijo a Efe la indocumentada hondureña Gladys Alvarenga, madre de Naydelyn y Vianela, de 12 y 10 años, respectivamente, y estadounidenses de nacimiento. Viajaba con ellas el otro hijo de la mujer, David, de 5 años y hondureño.

El pasado 21 de marzo la familia de las niñas intentó cruzar la frontera de México con Estados Unidos en California, pero agentes migratorios, según Alvarenga explicó a Efe, no la permitieron ingresar debido a que es indocumentada, a pesar de entrar con niños menores y que dos de ellas son estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos está expulsando a miles de familias inmigrantes y solicitantes de asilo que cruzan la frontera con el argumento del riesgo de contagio por la covid-19.

Niñas estadounidenses no son oídas por las autoridades

Naydelyn, la mayor de las niñas, explicó que mostró su pasaporte estadounidense al oficial e, incluso, Vianela le explicó que desea entrar en las fuerzas armadas cuando tenga la edad requerida. Pero, dijo la madre, el agente fronterizo ignoró a las niñas y su pedido para que las menores estadounidense pudieran quedarse en el país con el padre de una de ellas, resiente legal que vive en Atlanta (Georgia), pero el uniformado rechazó esa posibilidad alegando que las pequeñas debían quedarse con su madre.

“Todavía el oficial de migración mexicano que nos recibió le dijo al agente de Estados Unidos ‘Hey, a ellas no las puedes mandar para acá, ellas son estadounidenses’, pero el agente fronterizo simplemente cerró la puerta”, dijo la mujer, de 35 años de edad. La madre de las niñas llamó entonces a una oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que envió a un representante a recoger a la familia para llevarla a un hotel y días después a un albergue.