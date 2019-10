México pagará la renovación de DACA: Requisitos

El Consulado General de México en San Diego ha hecho pública una ayuda para pagar la renovación de DACA a las personas que cumplan los requisitos necesarios.

El gobierno de México pagará la cuota de renovación al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a los mexicanos que pidan cita previa y acudan este sábado 19 de octubre a las oficinas del consulado.

Esta ayuda tiene un valor de 495 dólares, pero no puedes presentarte en las oficinas sin previo aviso. Debes pedir una cita previamente a través de la línea (619) 231-6634 o pedirla por mail en protecció[email protected].

Cuando hagas esta cita para registrarte, el consulado general de México en San Diego te recibirá en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Allí, un equipo legal realizará un diagnótico para ver si realmente calificas para recibir esta ayuda.

Según el San Diego Union Tribune, el trámite es gratis y es seguro. Además no se ha anunciado ningún cupo de personas.

Esta medida es como un bálsamo en medio de una tempestad de dudas por el destino de este programa, al que el Presidente Trump intentó poner fin en septiembre de 2017 pero que aún sige vigente mientras se realiza el proceso legal gracias a que un juez federal así lo determinara en su momento.

Hoy la última palabra la tiene la Suprema Corte de Estados Unidos, que iniciará el debate sobre la continuidad de este amparo migratorio a partir del 12 de noviembre… a pesar de las presiones del presidente Trump.

….DACA stand, with all of its negative legal implications, the Republicans and Democrats will have a DEAL to let them stay in our Country, in very short order. It would actually benefit DACA, and be done the right way!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019