Ante esta situación el Gobierno de México mencionó que no tienen inconvenientes en acoger a los indocumentados haitianos que no lograron ingresar a los Estados Unidos. Pero también mencionaron que se les daría la oportunidad siempre y cuando respeten las leyes, tras la crisis económica que hay en todo el mundo.

México contrata inmigrantes: “La oportunidad es para todos”

Varios internautas mostraron su inconformidad de este suceso: “Debes saber que Oxxo paga más que sueldo mínimo y además de todas las prestaciones ce Ley”, “Fomentando la ilegalidad cuando en México ya tenemos suficiente desempleo”, “No es algo para aplaudirles sino para reprocharles. Fomentando la ilegalidad para beneficio propio”, dijeron unos usuarios.

“La oportunidad es para todos. Si alguien no va a pedir trabajo es porque no le gusta o no lo necesita”, “Y son legales. ¿Están afiliados al IMSS? ¿Cuántos mexicanos desempleados les negaron el trabajo?”, “Más bien cuántos mexicanos quieren ese trabajo? Hay empleos que los mexicanos no desean, dejemos que los migrantes lo hagan. Así es en U.S.A.”, fueron algunos comentarios.