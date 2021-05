“NO SE VA A OCULTAR NADA”

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal prometió que el Gobierno federal y el de la Ciudad de México no ocultarán nada, ya que el pueblo merece conocer toda la verdad. “Y no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que saber toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad como siempre lo hemos hecho en el Gobierno.

“No se ocultan las cosas, se habla con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”, finalizó el mandatario ante las exigencias de justicia por el accidente. Archivado como: México AMLO luto Metro