Seguidores lamentan la situación

Al final del video, los investigadores paranormales, quienes encontraron a una persona viva durmiendo adentro de un ataúd en un conocido cementerio, invitaron al hombre, el cual no fue identificado, argumentando que ellos podrían incluso darle dinero, sin embargo el señor se negó y prefirió mejor la comida.

Este video atrajo un sin finde comentarios, en donde usuarios se mostraron sorprendidos ante la situación tan complicada en la que estaba viviendo el señor: “Y yo quejándome de todo, y ver a esta persona se me rompe el corazón que uno no valora a veces, muy buen gesto dios se los multiplicara”, “El señor se veía asustado y no tenía malas intenciones se le veía le ofrecieron dinero o comida y el prefirió comida muchas gracias por haberlo ayudado, él ya no se fue a dormir con el estómago vacío, Dios los bendiga a ti payaso y a tu equipo”.