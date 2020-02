Mexicano en California muere tras ser golpeado con un bate en un hospital

Un mexicano de California de 73 años falleció después de ser golpeado salvajemente por otro paciente con quien compartía la habitación del hospital College Medical Center, informó la policía local el lunes pasado, reseñó FOX 6 News.

La policía de Long Beach indicó que Francisco Sánchez-Reyes fue brutalmente golpeado por razones desconocidas el 31 de enero a las 12:30 de la noche por Reginald Daniel Panthier, de 37 años de edad, también de Long Beach.

Sánchez-Reyes fue trasladado a otro hospital y se encontraba en estado crítico después de sufrir lesiones importantes en la parte superior del torso.

“¿Cómo sucede algo así dentro de un hospital lleno de médicos, enfermeras y esas cosas?”, dijo Brandise Tessema, la hija del mexicano.

La golpiza fue tan grave que la hija de Sánchez dijo que una enfermera encontró a su padre en el piso desangrándose al borde del desmayo.

Police said Francisco Sanchez was attacked on Jan. 31, just hours after being admitted at College Medical Center for a bladder infection. His son said a nurse found his father on the floor, bleeding to death.https://t.co/NISKhGe9RG

— FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) February 12, 2020