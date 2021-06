Mexicano se vuelve viral por aparecer llorando en su cumpleaños

El joven se mostró triste al comer su pastel sin su familia

Las lagrimas del mexicano conmovieron a millones de internautas en TikTok Mexicano celebra solo cumpleaños. Un joven mexicano se vuelve viral en las redes sociales, al aparecer festejando su cumpleaños con un pastel individual, pero al parecer el hombre no era completamente feliz, ya que él necesitaba algo que es verdaderamente esencial en la vida de cualquier persona. Fue a través de su cuenta de TikTok, donde el mexicano se encontraba dentro de su domicilio, celebrando que era su cumpleaños, en su mano sostenía un pequeño pastel que le fue obsequiado, pero las lágrimas no las pudo contener al confesar algo verdaderamente triste. Mexicano se vuelve viral por pasar solo su cumpleaños Cabe recordar que hoy en día las redes sociales son esenciales en todas las personas, ya que en ellas se puede solicitar cualquier cosa que se necesite, pero por desgracia este no fue el caso de este usuario, que por su video en TikTok ha obtenido una gran cantidad de visitas. En esta ocasión el mexicano realizó una grabación donde su cumpleaños no fue del todo feliz, ya que como él menciona en su video se encuentra festejando solo sin su familia, esto generó una gran nostalgia en los usuarios que de inmediato enviaron su apoyo.

Mexicano celebra solo cumpleaños: No logró sostener el llanto El joven mexicano de nombre Juan Manuel Ramón decidió realizar un video en pleno cumpleaños, donde aparece recostado en su cama, sosteniendo un pastel, el cual afirma que se lo regalaron, pero lo que más conmovió a los internautas fue que mencionó que no tenía con quien compartirlo. “Aquí festejando mi cumpleaños, me compraron un pastel, la bronca es que no hay con quien lo comparta, pero está bueno”, fueron las palabras del usuario que no pudo sostener el llanto, por pasar este día tan especial solo: “que triste es estar a solas”, escribió en el clip. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Mexicano celebra solo cumpleaños: ¿Quién es este joven? Según su perfil de TikTok el joven mexicano tiene por nombre Juan Manuel Ramón, quien solo es un usuario más que realiza videos por diversión, hasta esta publicación cuando se vuelve viral y es apoyado por millones de internautas que se conmovieron por su video. De acuerdo a varios lives que ha hecho, el sujeto desde muy pequeño no la ha pasado nada bien, ya que desde los 6 años se fue su mamá a vivir a los Estados Unidos y su papá lo abandonó, teniendo solamente 9 años de edad. A esa edad tuvo problemas legales por aparentemente robarse una bolsa de chicharrones y venderlas.

Mexicano celebra solo cumpleaños: Mensajes de apoyo Inmediatamente los internautas se hicieron presentes en lo comentarios, enviando sus mensajes de apoyo para el joven que conmovió a millones de seguidores, que no pudieron soportar tanta tristeza, y enviaron sus felicitaciones y ánimos para el mexicano. “Tú disfruta tu pastel aunque sea solo, es feo y difícil pero échale ganas que la vida es hermosa, Feliz Cumpleaños”, “aquí es donde los hombres lloran, bendiciones amigo”, “te mando un abrazo enorme. Se que el próximo año será diferente y de este solo quedará el recuerdo”, “No llores en tu cumple, aunque no tengas a nadie para compartir, disfruta este día que solo es una vez al año”, fueron algunos comentarios.

Mexicano celebra solo cumpleaños: Ya había compartido su soledad Anteriormente en su cuenta de TikTok, Juan Manuel Ramón había compartido otro video donde mostraba que sus amigos le comentan que no esta solo, en la grabación se aprecia al joven acostado en su cama con un mensaje: “Cuando mis amigos me dicen que no estoy solo”. “No demuestras tu tristeza, ríe mucha gente aquí también te quiere ver bailar y reír”, “ánimo, solo nunca estas, Dios contigo y todos tus amigos, entre ellos yo”, “las mejores personas son las que más sufren, sé fuerte las cosas buenas vienen después de las pruebas”, fueron algunos comentarios.

Mexicano celebra solo cumpleaños: Hispanos se vuelven virales por invitación a Baby Shower TikTok ha vuelto popular a varios hispanos, cabe recordar cuando una pareja invitó a todo el mundo a su baby shower, a partir de ese momento la joven se ha vuelto en toda una celebridad en las redes sociales, y miles de seguidores la han estado siguiendo y en lo largo de los años se le ha visto un cambio total en su aspecto físico, pues que ha demostrado que ya no es una niña de 15 años. En esa ocasión a través de una cuenta de TikTok, una pareja de hispanos que radica en los Estados Unidos invitaron a la gente a una fiesta que realizaron por el nacimiento de su hijo, que como se puede ver en la grabación, está por nacer, y los jóvenes aprovechan para hacer la invitación.

Invitan a todos Al principio de la grabación aparece la pareja abrazados, ella por supuesto presumiendo su panza de embarazo, mientras que el joven cargaba en su mano un pequeño cachorro, luego comienzan ha realizar la invitación a ‘todos’ y explicando brevemente lo que habría en la fiesta, incluyendo regalos de marca Louis Vuitton y Gucci. “Buenas tardes TikTok, quería invitar a todos, para el mes de junio, vamos a tener el baby shower de mi hijo, todos son invitados, vamos a tener carnitas, la banda estará tocando, y vamos a tener también unas rifas, a los que traigan wipes o pañales, para las mujeres traemos una bolsa Louis Vuitton y para los hombres traemos una cartera Gucci, los que puedan venir serán bien recibidos, todos están invitados”, fueron las palabras del joven. Archivado como: Mexicano celebra solo cumpleaños.

Internautas recordaron a Rubí Este video ya se ha hecho viral, ya que les vino a la memoria a los seguidores e internautas de las redes sociales, cuando los padres de Rubí, invitaron a todo el mundo a su fiesta de xv años, esto ha generado que varios usuarios se hicieran presentes en los comentarios para dejar sus opiniones. “Me recordó los XV de Rubí, pero si voy”, “A la última fiesta que me habían invitado así fue a la de Rubí”, “De eso se trata similar a Rubí”, “Obvio era la idea un refrito de Rubí”, “yo pensé que rifarían al perrito que trae cargando”, “el perrito también será rifado en vez de la chiva”, “¿quinceañera de Rubí who? ¿y la chiva?”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Hispanos invitan baby shower quinceañera Rubí. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ Archivado como: Mexicano celebra solo cumpleaños.

Invitación personal Después la pareja volvió a realizar otro video en la misma plataforma de red social, pero ahora invitando a una sola persona, que supuestamente es amigo de los hispanos, y por tal motivo le realizan la invitación personal, al baby shower que se efectuó el pasado 12 de junio. “Buenas tardes, este video es para invitar personalmente a mi amigo ‘sin rostro’, espero verlo en este baby shower de mi hijo y a ver qué pasa compa, espero verlo ahí el junio 12, gracias”, fueron las palabras que el joven dijo, mientras nuevamente cargaba a su perrito que mucha gente ya lo quiere en rifa. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ Archivado como: Mexicano celebra solo cumpleaños.