“Y eso de quitarse la costilla”, inició, “Es un pecado muy grave, es atentar contra el cuerpo, el tempo de Dios, esa costilla, no sé si otras mujeres lo han hecho, pero muchas mujeres usamos faja, usaba porque ya no, usan faja para mostrar su cintura y eso es por Thalía”.

Seguidores reaccionan; Mexicana asegura que Thalia hizo pacto con el diablo

Ante este video, en donde mujer mexicana aseguraba que Thalía y otros famosos habían hecho un pacto con el diablo generó un sin fin de respuestas, en donde seguidores de la cuenta de Instagram comenzaron a tomarlo todo como broma, debido a que las palabras que decía, para ellos, era algo simplemente ilógico:

“Ay no hermana, quisiese pero no pudiese ser pecadora, porque con mi figura de Bob Esponja tan bendecida tengo ganado el cielo”, “El 1% que no ha hecho pacto con el diablo son Eduardo Verástegui y Yuri que pidió devolución de su alma”, “Gracias por aclararnos qué no usas faja hermana. Teníamos serias dudas”, fueron uno de los tantos comentarios qu se podían leer. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.