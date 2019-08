Una vez concluido el recuento de los 124 precintos electorales, la autoridades locales confirmaron que Escamilla se hizo con el 21.43 % de los casi 37,000 emitidos en las primarias del pasado martes, quedando detrás de la concejala Erin Mendenhall (24.27%).

Ambas disputarán la Alcaldía de Salt Lake City, capital del estado de Utah, en las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Escamilla, de 42 años y vicepresidenta del Banco Zion, desplazó al exsenador estatal Jim Dabakis, el favorito de las encuestas y quien esta tarde aceptó su derrota (por solo 421 votos), evitando así un tedioso recuento de votos que podría haber demandado hasta dos semanas.

We did it! Today we secured our spot in the general election for #SLCmayor. Thanks to everyone who made this win possible and the voters of Salt Lake City. And now: Adelante! https://t.co/kPJzLeF0Ot #utpol

— Luz Escamilla (@luzformayor) August 15, 2019