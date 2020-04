Ante el ‘malagradecimiento’ de la nueva Lady Frijoles y Lady Zote, una mexicana estalló y las puso en su lugar

Luego de que dos hondureñas se quejaran de los apoyos que da el gobierno de México a los migrantes, se hicieron famosas

Lady Frijoles y Lady Zote terminaron haciendo el ridículo y ahora les dijeron hasta de lo que se van a morir

Una mexicana estalló contra las dos hondureñas apodadas como la nueva Lady frijoles y Lady Zote quienes se quejaron en redes sociales sobre los apoyos que reciben los migrantes durante su estadía en México y ahora la mujer azteca les dijo hasta de lo que se iban a morir, pues causaron la indignación de todos en redes sociales.

“Este mensaje es para contarle a la hondureña que escribió su mensaje, su video, diciendo y quejándose de nosotros, todos los mexicanos. Si no te gustan nuestros frijoles hija de tu pu– madre, no te los tragues. Si no les gusta el jabón Zote no lo usen hijas de su pin… mad… Nadie los obliga ni a estar en nuestro país, ni a tragar nuestra comida, ni a caerles bien”, comenzó diciendo muy alterada la mexicana de quien se desconoce su nombre.

Pero las ofensas contra Lady frijoles y Lady zote, apenas comenzaban: “Nadie les pidió venir a nuestro país hijas de su pu…mad… Sé que muchos tienen la necesidad de haber emigrado, así como muchos mexicanos también nos vamos a Estados Unidos, pero si en el camino te estabas muriendo de hambre hija de la chin…. y algún mexicano lo único que tenía era un taco frijoles para darte, mínimo tenías que ser agradecida cabr…”, estalló la mexicana.

Y continuó: “Porque gracias a ese taco de frijoles no te moriste de hambre cabr… Sé agradecida, y eso no tiene nada que ver con ningún país ni con ningún estado. El ser agradecido con alguien que te está tendiendo la mano es de valores, es del corazón, del cerebro. ¿No te gusta estar aquí? a la chin….”, sentenció con mucho coraje la mexicana que responde a Lady Frijoles y Lady Zote.

Hasta Donald Trump salió a relucir: “Dices que a los mexicanos no nos quiere Trump ¿y a ustedes sí? No me digas, pues órale a chin… a su mad… a Estados Unidos a ver si allá sí te dejan ser agiotista y prestar dinero”, dijo la mexicana tronando los dedos.

“Unámonos mexicanos, no les pidamos dinero a estos hijos de su pu.. mad… para que se mueran de hambre otra vez y aunque sea frijoles quieran tragar y bañarse con jabón zote”, pidió unión de los mexicanos.

“Dices que llevas cinco meses en este país y que con eso ya tienes para pagar comer bien y vivir en una residencia, pues quién crees que te está dando ese dinero, pues nosotros cab…, los mexicanos, este país. Debes ser agradecida y no decir que todos somos hijos de nuestra pu… mad… Aquí los únicos así son las personas malagradecidas y cul….como tú”, finalizó.

Rápidamente los comentarios en apoyo a la mexicana que puso en su lugar a Lady Frijoles y a Lady Zote no se hicieron esperar y es varias mujeres hondureñas se han pronunciado en contra de los apoyos que reciben de parte de los mexicanos con los productos que les regalan y la comida que les dan.

La primer persona se trata de una originaria de Playa Cucamel que ahora es conocida como Lady Zote por quejarse de la marca del jabón que definió como ‘para bañar perros’: “Jabón de perro nos mandaron, ve. Este jabón es para bañar perros, no para la gente”, aseguró.

Lo anterior generó una cantidad exagerada de respuestas contra Lady Zote y su forma de expresarse del jabón que dicho sea de paso se fabrica en México y tiene infinidad de propiedades y usos. Por lo anterior ahora se le conoce como la nueva Lady Frijoles.