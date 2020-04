Residente de la provincia de Guayas en Ecuador reportaron la caída de un meteorito envuelto en llamas

El hecho se registró la noche del miércoles en el sector El Empalme

Posterior al impacto, se interrumpió el suministro eléctrico

Vecinos del cantón El Empalme, de la provincia costera de Guayas, en el occidente de Ecuador, reportaron la caída de un supuesto meteorito envuelto en llamas, suceso del que dieron parte a las autoridades, confirmó este jueves un portavoz de la Policía, reseñó la agencia Efe.

El jueves en la mañana el gobierno de Ecuador confirmó que el avistamiento sí se había tratado de un meteorito pero que no era radioactivo. “La Policía acordonó el área y la SCAN evidenció que el cuerpo no es radiactivo, lo que nos tranquiliza, por el bienestar de los pobladores”, indicó Rodrigo Salas, subsecretario de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN) del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador al Diario El Comercio.

El suceso se registró la noche del miércoles en el sector El Empalme, donde lugareños indicaron haber escuchado un estruendo y observado un objeto aparentemente en combustión que se habría precipitado en un terreno baldío, provocando un fuego, indicó Efe.

Vecinos que se desplazaron al lugar arrojaron agua al objeto y pudieron comprobar posteriormente varios fragmentos, al parecer de rocas de similar origen esparcidas por el lugar.

Los testimonios indican que al producirse el avistamiento e impacto, el suministro eléctrico en el lugar se encontraba interrumpido, sin que se conozcan las causas.

Algunos ciudadanos reportaron que el objeto iluminó el cielo por un largo tiempo y subieron videos a las redes sociales en los que aparecen personas que manipulan una roca grande e incluso lanzaban agua para apagarla.

Para Ronnie Nader, director de operaciones espaciales de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (AECE), el objeto no tiene las características de este tipo de cuerpo espacial.

🔴 ATENCIÓN

La noche del miércoles, moradores de El Empalme (Guayas) reportaron la caída de un supuesto meteorito. Todavía no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades. #Ecuador pic.twitter.com/hsSIvjtJFG — En Los Valles (@en_losvalles) April 23, 2020

“De lo que puedo ver en las redes sociales, que es la única información que existe, la geometría y la textura son incompatibles con los efectos de reentrada atmosférica, lo que significa que no sería un meteorito”, señaló el responsable de la AECE.

Sin embargo, otras publicaciones locales confirmaron que sí se trata de un meteorito.

El que fuera el primer astronauta ecuatoriano apuntó a que podría tratarse de “un fenómeno geológico, resultado de alguna explosión local”, que debería analizarse para detectar su procedencia.

Y recuerda que en Perú, hace algunos años, cayó una roca similar al objeto reportado en El Empalme, lo que causó problemas a la población ya que estos cuerpos tienen minerales y gases tóxicos, por lo que se recomienda una cuidadosa manipulación.

En las grabaciones del suceso, se puede observar a personas trasladando el supuesto meteorito en un vehículo.

Al respecto, Nader sugirió que la roca fuera conducida a un laboratorio de investigación geológico.

“Tal vez es algo que cayó del cielo, pero está metido dentro de esa masa que se ve en las redes, pero esa masa es incompatible con la de un meteorito”, insistió.

Esta no es la primera vez que sucede un avistamiento similar, en marzo del 2008, cuatro rocas envueltas en llamas cayeron en el cantón Daule, también en la provincia del Guayas.

#ATENCIÓN | Supuesto meteorito en cae en Guayas El Cantón Empalme, Provincia Guayas, en redes sociales, usuarios publicaron la caída de un supuesto meteorito la noche de este miércoles. Hasta el momento no existe un pronunciamiento de la Agencia Civil Espacial de Ecuador. pic.twitter.com/YTOfJwrcMT — Gina Yauri (@ximealito) April 23, 2020

Los cuerpos habrían conformado un meteorito que se desintegró, de acuerdo con las investigaciones del Observatorio Astronómico de Quito.

Entre el 16 y 25 de abril se produce la conocida como la lluvia de estrellas Líridas, cuya máxima actividad tuvo lugar en la noche del miércoles.

Se trata de un fenómeno con una actividad media de 18 meteoros por hora, y una velocidad de 49 kilómetros por segundo durante varios días, informó el Observatorio Astronómico de Quito en su página de Facebook.

La entidad precisa que “los meteoros de las Líridas, son fragmentos del cometa C/1861 G1 (Thatcher), de largo período, que orbita alrededor del Sol una vez cada 415 años”.