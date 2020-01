Metas y sueños: herramientas para alcanzar el éxito

Página

La canalizadora de ángeles, Geovanna Auspuro, revela las herramientas para alcanzar las metas y sueños.

Fijar una fecha a tus propósitos es un paso primordial para enfocarlas hacia el futuro.

Trata de reflexionar en lo que realmente deseas y vencer tus temores.

“Estoy tan salado que mis metas y sueños no se cumplen”, expresa un joven latino cuando se ve acorralado y no tiene la fuerza ni la sabiduría suficiente para seguir adelante con los propósitos que se había formulado.

¿Qué está pasando? una pregunta que el joven latino se formula en su afán de buscar algunas herramientas que lo orienten a desarrollar con éxito sus metas y sueños, derribando los obstáculos que se les atraviesan en el camino.

Al respecto, la vidente y canalizadora de Ángeles, Geovanna Auspuro, abre una luz en el camino en esta nueva revelación de los Ángeles con el fin de ayudar a que el joven latino y otras personas que están pasando por su misma situación, puedan encontrar la armonía y el equilibrio con el fin de que sus metas y sueños prosperen y no se queden estancados.

Siempre fijar una fecha hacia el futuro

Bajo la protección del Arcángel Uriel, la vidente, Geovanna Auspuro, revela que la vibración actual que tenga la persona dependerá del avance y el cumplimiento de las metas y sueños.

“Es momento de activar el subconsciente y desarrollar el ímpetu necesario para que las energías positivas se sincronicen con las situaciones o las cosas para alcanzar los propósitos”, recomienda Geovanna Auspuro.

Para eso, la vidente despeja que fijar una fecha a las metas y sueños es una alternativa que ayudará a inyectarle prosperidad a los propósitos y que no se queden en el olvido, es decir, en palabras.

Como por ejemplo: “Este año me he propuesto tener un auto de 2021”. De esta forma tienes que enfocar tus metas y sueños para que la mente, según la vidente, no lo rechace, alejando aquellas frases como: “eso es imposible” o “como lo vas a hacer”.

“Una vez que uno tiene la meta y la fecha del propósito, entonces hay que ponerlos en acción, es decir, no voy a quedarme aquí sentada o sentado sin hacer nada, esperando que lo deseado llegue a la casa. El mensaje de los Ángeles indica que tienes que buscar esa meta”, reveló Geovanna Auspuro.