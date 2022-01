Cualquier adulto exitoso con el que te cruces tuvo padres que le enseñaron una o dos cosas sobre la fijación de metas. Después de todo, en las palabras del autor Antoine de Saint-Exupéry’s, ” Una meta sin plan es sólo un deseo”. Las metas nos permiten trabajar hacia futuros logros y nos enseñan acerca de los resultados positivos de la perseverancia.

La belleza de la fijación de metas es lo que permite a los niños imaginar un proyecto, sus recompensas, beneficios y los mantiene de alguna manera impulsados a llegar a ella cada día y poco a poco. Ya sea aprender a tocar un instrumento , memorizar un poema o terminar un rompecabezas gigantes, es importante aplaudirle a los esfuerzos de tu hijo en cada paso del camino.

Virtudes de las metas

Enseñarle a los niños la fijación de metas a temprana edad muy seguido implicará a sus tareas y a ayudarlos a evitar que estudien todo minutos antes del examen (por ejemplo, al estudiar más temprano, en vez de estudiar la noche anterior a éste). Conforme empiezas ayudar a tu hijo a encontrar una meta y se que mantenga en ésta, recuerda que usar frases motivadoras en vez un tono estricto de disciplina parece funcionar mucho mejor.

“Conforme tu hijo comience a fijarse metas y trabajar en ellas, no olvides los cumplidos. Di algo como, “Estoy realmente impresionada ¡Cuando te interesa algo en realidad vas tras ello!”. Sugiere Virginia Shiller, PhD. autora de Rewards for Kids! Ready-to-Use Charts & Activities for Positive Parenting en una entrevista para la revista Parents.