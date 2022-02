Los aceleradores del metabolismo son esenciales para la pérdida del peso y mantenerlo equilibrado. Para perder libras, necesitas quemar más calorías de las que comes. Ahí está lo obvio: ejercítate más y come menos. Sin embargo, si eres estratégica con respecto a cómo acelerar tu metabolismo, no necesitas quedar hambrienta y pasar horas en el gimnasio para ver resultados. Hay muchísimos pequeños cambios en tu estilo de vida que puedes hacer para ayudar a tu cuerpo a quemar calorías de forma más eficiente.

EJERCÍTATE ESTRATÉGICAMENTE

Probablemente, has oído del entrenamiento de intervalos de alta intensidad (o HIIT, por sus siglas en inglés). Involucra alternar intervalos de ejercicio a su máxima capacidad con intervalos de baja intensidad. Los expertos dicen que el HIIT es una gran forma de ejercitarse de forma más eficiente y por periodos más cortos de tiempo mientras construyes músculo magro y mejoras tu metabolismo por hasta 24 horas después. También deberías hacer un mix de cardio y entrenamiento de fuerza para la quema de grasa máxima.