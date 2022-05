La actriz y cantante confesó que cuando entró al recinto y vio sus fotografías supo que esas imágenes pasarían a la posteridad. “Estoy completamente naranja. Esto va a ser terrible, me van a comer viva”, recordó Gomez al hablar de lo ocurrido en una entrevista. Archivado como: Met Gala 2022.

En 2018, durante su quinta aparición en la Met Gala, Selena Gomez confesó haber abusado del autobronceador y terminó luciendo una piel exageradamente bronceada casi naranja. “Me estaba preparando para la Met Gala y queríamos agregar algo de color. Así que me puse un poco de loción bronceadora y se veía realmente hermosa y muy uniforme. A medida que avanzó la noche, se hizo un poco más y más oscura”, indicó Gomez.

No es de extrañar que en un intento por resaltar en una noche tan importante algunas estrellas cometan errores difíciles de olvidar. Tal es el caso de Selena Gomez quien en su última aparición en la Met Gala vivió uno de los momentos más bochornosos de toda su carrera.

Aunque la lista de invitados para el magno evento de la moda suele ser secreta, se espera que esta Met Gala 2022 también cuente con la presencia de Selena Gomez. La edición cuyo tema es “Glamour dorado, pajarita blanca”, según le han dicho a los invitados, se desprende de la exposición que se inaugurará con la gala: “In America: An Anthology of Fashion” (En Estados Unidos: Una antología de la moda”).

¿Qué se celebra en la Met Gala?

No hay que olvidar que la Gala del Met sigue siendo un evento de recaudación de fondos. El año pasado, se logró recaudar la impresionante suma de 16,4 millones de dólares para el Instituto del Vestido del Met. Tampoco hay que olvidar que marca el inicio de la exposición anual de primavera que atrae a miles de visitantes al museo, de acuerdo con The Associated Press.

Es la alfombra roja de la gala (que podrá verse por streaming) la que captura las miradas del mundo, con una lista de invitados revelada hasta el último minuto: un grupo de estrellas del cine, la música, la moda, el deporte, la política y otros sectores que probablemente hagan de ella la fiesta con más celebridades por metro (pie) cuadrado del mundo. Archivado como: Met Gala 2022.