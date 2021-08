Messi se encuentra con amigos y enemigos en el PSG

Messi no solamente se encontrará con viejos amigos en el PSG como Neymar Jr. y Ángel DiMaría sino también con algunos ex enemigos que lo cocieron a patadas no hace poco tiempo.

Y es que el nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG) se verá de nuevo con Sergio Ramos, el férreo defensa que era del Real Madrid y en ocasiones hacía ver su suerte al astro argentino.

Messi recibe “tweet” de bienvenida de Ramos

El ex jugador del Real Madrid dedicó un mensaje a Messi a través de su cuenta de twitter con esta pregunta: ¿Quién nos lo iba a decir, verdad #LeoMessi?¡Bienvenido! / Welcome! / Bienvenue !

@PSG_espanol

Y es que es un hecho histórico que en 30 años dos ex capitanes del Real Madrid y el Barcelona no habían jugado juntos en un equipo de futbol de clubes a nivel profesional en ninguna liga del mundo.