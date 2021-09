Lionel Messi, Pochettino, PSG y jeques árabes molestos

Cuando salía, Messi hizo un gesto con las manos separadas como si dijera que no entendía, y Pochettino intentó una explicación después.

El suplente Mauro Icardi anotó en el tiempo de descuento c uando el PSG ganó por 2-1 al Lyon en la liga francesa para lograr seis victorias consecutivas.

DEBEMOS TOMAR DECISIONES: POCHETTINO

“Todo el mundo sabe que tenemos grandes jugadores en la plantilla, tenemos 35 jugadores. Pero debemos tomar decisiones por el bien del equipo. A veces conducen a un resultado positivo y otras no ”, dijo Pochettino a través de un traductor. “Estas son decisiones que debemos tomar. A veces agrada a la gente o no. Le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba bien «.

Messi, cuyo último gol en la Liga de Campeones con el Barça fue a domicilio ante el PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la temporada pasada, también marcó el listón en el empate 1-1 del miércoles en el Club Brugge.