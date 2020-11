Mesera recibió 1,700 dólares de propina de una misteriosa pareja

Una mesera en Arkansas recibió una propina extremadamente generosa.

Emerald Trotta encontró una pila de dinero en efectivo sobre la mesa que ascendía a 1,700 dólares.

Trotta bromeó con sus clientes sobre sus habilidades para servir vino y prometió ser más “profesional” la próxima vez.

Una mesera en Arkansas recibió un inesperado regalo de Navidad cuando una pareja le dejó una propina extremadamente generosa.

El pasado viernes, Emerald Trotta, durante su turno en el asador 501 Prime en Hot Springs, recibió una pila de dinero en efectivo sobre la mesa que ascendía a 1,700 dólares.

Para Trotta, la generosa propina no pudo haber llegado en mejor momento. Al parecer, Trotta bromeó con la pareja sobre sus habilidades para servir vino y prometió ser más “profesional” la próxima vez que entraran, reseñó Fox News.

Resulta evidente que, a pesar de sus habilidades, la pareja resultó más que complacida con el servicio que recibió de la mesera.

Trotta publicó su historia en Facebook, donde escribió: “Fui a limpiar la mesa y noté una pila de cientos con un clip verde pegado. Lo recogí y corrí a la anfitriona para averiguar de qué puerta salían”.

Dijo que estaba corriendo por los escalones cuando finalmente vio a los clientes.

“Grité, ¡y ustedes se fueron sin esto!” mientras agitaba la pila de cientos. Dijeron “no, es para que tengas una buena noche” y siguieron caminando”, escribió la afortunada mesera. “Me quedé allí en shock al no poder encontrar las palabras para decir, todo lo que podía salir era un gracias.”

Cuando volvió al restaurante, Emerald Trotta contó el dinero y confirmó que había 1,700 dólares.

“A los clientes que me dieron la propina que nunca podría haber soñado no les dije que soy madre soltera de 2 chicos hermosos. No les he dicho que tengo esto como un segundo trabajo porque voy a comprar mi primera casa”.

“No les he dicho que trabajo tanto que no estoy con los chicos como me gustaría porque tengo metas que quiero lograr para ellos y nuestra pequeña familia. A esos clientes, ruego que Dios los bendiga”, agregó conmovida la mesera.