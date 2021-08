La mesera y su propina generaron mucha indignación contra los clientes que gastaron miles en sushi

Según lo informado por el portal ‘Todo Noticias’, la mesera y su propina generaron tanta indignación que hablaron con ella y comentó estar sorprendida por el apoyo de la gente: “La verdad es que se viralizó tanto que me explotó el celular. Esto pasó el fin de semana largo, no puedo decir dónde porque un par de personas se enteraron y dejaron malas reseñas en el lugar. Y no me gustaría perder el trabajo”, dijo y aseveró que no pudo tomar foto de la cuenta de los clientes.

Rápidamente muchos comentarios en el mensaje de Twitter de la mesera por su propina, comenzaron a aparecer: “La propina es cortesía por el servicio que recibiste. Cuando no se incluye en el ticket se tiene la consideración de dejar el 10% o lo puedas”, “¿Me vas a decir que si gastaron $36 mil en sushi no iban a tener $240 cada uno para dejarle el 10% de propina a la piba? Por favor”.