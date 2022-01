Piénsalo; hay ciertas cuestiones que no le preguntarías a tu esposo, y comentarios honestos que quizá no te sentirías cómoda compartiéndolos con una amiga. Necesitas un compañero imparcial que te servirá de guía, confidente y apoyo. Pero ¿cómo encuentras a tal mentor? Hasta donde sabemos, no hay aplicaciones que te junten y te reúnan con un consejero de carrera o un coach motivacional.

Todas podemos usar un poco de ayuda en nuestra búsqueda eterna para vivir la mejor de las vidas. Ya sea que quieras sobresalir en tu carrera, ser una mejor madre, ser una mejor cocinera, una atleta más fuerte o un ser humano más inteligente, no puedes hacerlo sola—así que, ¿cómo encontrar un mentor? Los mentores pueden ayudarte al ofrecerte guía, consejo, tips y sobre todo, experiencia para que no tengas que caminar el camino hacia el éxito sola.

Eso no significa que tiene que tener tus mismos antecedentes o historia, pero definitivamente necesitar tener algo de experiencia (e idealmente algunas historias de éxito) en el área en la que estás buscando mejorar. Más allá de eso, un mentor debe inspirarte. Debes admirar quienes son y debes de querer aprender de ellos para que tú también puedas lograr tal éxito. No estamos hablando acerca de la admiración que ves en un modelo y deseas tener sus abdominales, o que veas a una atleta olímpica y desearas que pudieras tener un desempeño como el de ellas.

Recuerda, un buen mentor no necesitar ser perfecto, solo necesita complementarte, presionarte, inspirarte y hacerte sentir que tienes un sistema de apoyo y un compañero en tus esfuerzos. Algunas veces un mentor no es un experto, sino otro individuo que está atravesando las mismas dificultades que tú. Pueden aprender el uno del otro y ayudarse mutuamente mientras encuentran soluciones para hacerse mejores en sus trabajos. Eso aplica a cualquier tipo de trabajo, ya sea que estés tratando de encontrar las mejores galletas con chispas de chocolate o estés escribiendo unas memorias o estés entrenando para un maratón.

Comentario para crecer

Asegúrate que el mentor que escojas valore el aprendizaje, educación y esté dispuesto a compartir lo que ellos saben e invertir su tiempo en tu crecimiento. Y una gran parte de asegurarte que tu mentor puede en verdad enseñarte lo que sabe, es asegurarte que es bueno para comunicar sus pensamientos y opiniones en una forma constructiva (y que esté dispuesto a tomarse el tiempo para compartir esas opiniones). The Washington Post dice, de acuerdo con el director de Executive Coaching and Leadership Development Program, quieres un mentor que será: “Honesto contigo, compartirá sus pensamientos contigo sobre tus fortalezas, y las formas en las que puedas mejorar”.

Por último, debes de sentirte cómoda con cualquier mentor que escojas. Si no puedes preguntarle preguntas difíciles, y no puedes ser honesta cuando te hacen preguntas sobre temas difíciles, entonces nunca sacarás el máximo de su relación. Sobre todo, dale al proceso de mentoría una oportunidad y apégate a él. De acuerdo con Jason Dorsey, el autor del bestseller Y-Size Your Business: “Los buenos mentores te retarán. ¡Ese es su trabajo! Probablemente no crecerás hasta que te sientas incómoda”.