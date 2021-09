El triste caso de Gabby Petito sigue siendo un rompecabezas que aún no logra armarse.

Unos mensajes que escribió Gabby Petito, que ahora parecen extraños, han llamado la atención.

En los mensajes, Gabby Petito dijo que no le gustaba salir y le escribió también a una futura versión de sí misma. El rompecabezas aún no logra armarse. Mientras las autoridades siguen la búsqueda de su novio Brian Laundrie, unos mensajes, que ahora parecerían extraños, escritos por Gabby Petito han llamado la atención de los usuarios que también tratan de descifrar por qué ocurrió el triste homicidio que ha conmocionado a Estados Unidos. Relacionado Fuerte sismo de magnitud 5,8 deja al menos un muerto y varios heridos en Grecia Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana (Del 27 al 29 de septiembre) En pleno funeral de Gabby Petito, su papá se quiebra y manda contundente mensaje ¿contra el asesino? De acuerdo con un reporte del diario The Sun, indagadores de la web han llamado a prestar atención a varios mensajes escritos en un trabajo artístico de Gabby Petito publicado en su Instagram. La obra es un dibujo de un rostro femenino rodeado por unas frases y publicado el 27 de abril de 2020, según la fecha que indica el post. Analizan mensajes escritos por Gabby Petito En uno de los mensajes alrededor del dibujo de la cara se leyó: “No me gusta salir. Me gusta mi cama”, mientras otro más abajo indicó: “Para mi futura yo: no estoy durmiendo, solo estoy cerrando los ojos”. Y en la parte superior del dibujo, un letrero mencionó: “De: el funcionamiento interno de mi mente…”. Los usuarios comenzaron a leer y debatir sobre el significado de los mensajes en la obra de arte de Gabby Petito, que ella tituló “#boredinthehouseandiminthehousebored”, probablemente en referencia al éxito que se volvió viral en TikTok durante la cuarentena del Covid en 2020, explicó el referido periódico.

Debaten mensajes de Gabby Petito escritos en un dibujo “¿Por qué escribiría: ‘No me gusta salir’?”, comentó un usuario, mientras otro cuestionó: “¿por qué escribiría: ‘Para mi futura yo: no estoy durmiendo, solo estoy cerrando los ojos’?”. Según The Sun, otros mensajes alrededor del dibujo dicen: “ahora no, estoy ocupada durmiendo” y “tú eras como un sueño”. El diario reseñó que el caso de Gabby Petito ha llamado la atención de millones de usuarios en Internet quienes han estado analizando obsesivamente las publicaciones de la bloguera y aspirante a youtuber en las redes sociales en busca de pistas que puedan esclarecer su muerte.

Buscan pistas en mensajes y publicaciones de Gabby Petito Las últimas publicaciones de Instagram de la joven (ahora con más de 1 millón de seguidores) han sido cuestionadas por los llamados ‘detectives’ de la web que han mencionado la falta de ubicaciones etiquetadas, así como una posible pista revelada por su cabello. Muchos de esos usuarios investigadores señalaron que el cabello de Gabby Petito parece haberse teñido de rubio en su último post, ya que en sus publicaciones anteriores no tenía el cabello tan claro. No hay evidencia de que las imágenes hayan sido editadas o publicadas por otra persona que no sea la víctima, acotó The Sun.

El novio de Gabby Petito aún no aparece El cuerpo de Gabby Petito fue encontrado a principios de la semana pasada en Wyoming y luego el forense del condado de Teton, el dr. Brent Blue, confirmó que la joven murió como resultado de un homicidio, pero la causa aún falta por determinarse en las conclusiones finales de la autopsia. Mientras tanto, su prometido Brian Laundrie permanece desaparecido desde hace más de una semana, después de que su familia dijera que se fue de casa para ir de excursión a Carlton Reserve, pero hasta ahora no ha regresado. Autoridades policiales y del FBI lo siguen buscando.

Ofrecen recompensa de $20 mil por el paradero de Brian Laundrie La desaparición y muerte de Gabby Petito y la búsqueda hasta ahora infructuosa de su novio por parte de la policía llevó a una destacada abogada de Florida a ofrecer una recompensa de 20.000 dólares por información que conduzca a su paradero. “Creo que un hijo desaparecido es la peor pesadilla de cualquier padre”, dijo la abogada y madre de dos hijos, Tatiana Boohoff, a Fox News el viernes. “Nuestros corazones están con su familia y la comunidad, y esperamos que juntos podamos obtener algunas respuestas y hacer justicia para Gabby”.

Una abogada lanza recompensa Tras la noticia de la desaparición de la joven, incluso antes de que las autoridades descubrieran sus restos en el parque nacional Grand Teton, en Wyoming, el escrutinio público recayó en gran medida sobre Brian Laundrie, de 23 años, quien era el prometido de Petito. Es posible que la joven haya sido vista con vida por última vez en un restaurante de Jackson Hole el 27 de agosto. El FBI no ha especificado qué lo llevó al descubrimiento del cadáver ni ha dicho si otras pistas de internet han ayudado en el caso.

Laundrie y su familia se han negado a responder las preguntas de la policía Laundrie se detuvo en el camino de entrada de sus padres en su camioneta la mañana del 1 de septiembre. Desde entonces, él y su familia se han negado a responder a las preguntas de la policía o los medios de comunicación sobre Petito, quien había vivido en su casa durante dos años. Diez días después, en North Port, Florida, la policía encontró la camioneta de Petito en la casa de la familia Laundrie, el mismo día del informe de la persona desaparecida, y la confiscó como prueba. Laundrie ha sido declarada “persona de interés” en el caso.

Familia de Petito ha sostenido que su prometido está escondido Pero el viernes 17 de septiembre, la policía regresó a la casa solo para que los padres de Landrie les dijeran que no habían visto a su hijo desde el martes 14 de septiembre y que creían que estaba desaparecido. El abogado de la familia de Petito ha sostenido que está escondido. La línea de tiempo de los eventos conmovió a Boohoof, cuyos hijos tienen 7 y 17 años. Así que la abogada está dando $20,000 a “la primera persona que proporcione información que conduzca directamente al paradero exacto” de Laundrie.

La abogada ya recibió una serie de pistas que envió al FBI Boohoff tiene cuatro oficinas en todo el estado y otra en Seattle, Washington, incluida una a solo 3.5 millas de la casa de Laundrie, donde Petito también vivió durante los últimos dos años. “Tenemos una oficina en North Port, y nuestros empleados trabajan y viven allí”, dijo Boohoff. “Atendemos a los clientes allí, y queremos hacer todo lo posible para ayudar a encontrar respuestas y hacer justicia”. Boohoff dijo que ya recibió una serie de pistas, que envió al FBI. Le pide a cualquier otra persona que tenga pistas que se dirijan directamente a los investigadores.