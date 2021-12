“Hace 12 meses descansaste y cada día estoy más convencida de tu presencia y protección en mi vida”, expresó. “Yo sabía que los ángeles existían y desde que te conocí supe que tenías algo que te hacía único: una luz que no había visto en ningún otro hombre y que conquistaba a donde quería que fueras”.

Además de cubrir las elecciones presidenciales del 2016, y la captura y el arresto del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo Guzmán”. María Celeste Arrarras es otra gran amiga del presentador al cual también le dedicó unas palabras por medio de su Instagram: “Siempre fue un gran amigo, colega y cómplice. No cabe la menor duda de que allá arriba se la van a pasar muy bien con sus divertidas ocurrencias y eterno optimismo.”

“Por siempre serás el ser mas bondadoso, amoroso y bueno que he conocido”, fueron algunas de las palabras que le dedicó la viuda del fallecido conductor de noticias según el portal ‘La Opinión’. Además Carolina confesó lo que fue pasar por todo el duro proceso de la enfermedad de su esposo.

Durante el difícil proceso del fallecido conductor de noticias, sus amigos mas cercanos estuvieron al pendiente del proceso de su enfermedad y le dedicaron algunas palabras de aliento para que no se rindiera ante la difícil situación que Edgardo del Villar estaba viviendo en ese momento.

La cadena de televisión anunció que regresaría el 4 de noviembre, a pesar de que no se sentía del todo bien, el conductor optó por continuar con su vida a pesar de las adversidades.

El mensaje que envió Dana a un año de la muerte de su papá

Así como anteriormente nos partió el corazón el mensaje que envió la pequeña cuando recién había fallecido su papá el conductor de noticias Edgar del Villar, hace unos días al recordar el día mas triste de su vida, Dana le dedicó un mensaje a su papá:

“Ya ha pasado un año sin ti papi… ha sido uno de los años más duros que he vivido. No tenerte allí para mi cumpleaños número 16, mi graduación y otras metas en la vida, lo que siempre has querido que logre, ha sido difícil. Pero a pesar de todo eso supe que estabas ahí animándome y justo a mi lado gritando “BRAVO PRINCESA”.