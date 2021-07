“Voy a tomarlo día a día y ver qué sucede”, manifestó Simone Biles, quien no negó la posibilidad de volver a incorporarse en las competencias de los Juegos Olímpicos en los siguientes días, pues no compitió en grupo con sus compañeras, quienes quedaron en segundo lugar cayendo contra Rusia.

El poderoso mensaje de la esposa de Barack Obama en los Juegos Olímpicos

“Ya veremos qué pasa el jueves. Estoy intentando reconducir la situación de cara a la próxima prueba”, dijo Simone Biles en una entrevista con los medios de comunicación al cuestionarla sobre la drástica decisión que tomó siendo la gran favorita para llevarse medallas de oro en las pruebas de gimnasia.

Las reacciones para lo sucedido no se hicieron esperar y hubo muchas personas que no estuvieron de acuerdo con dicha decisión, pero atletas y figuras públicas le reconocieron su esfuerzo; entre ellas Michelle Obama, exprimera dama quien a diferencia de Jill Biden, quien no se pronunció al respecto, no se quedó callada y mandó un mensaje.