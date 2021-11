Hermano de Eduin Caz lanza mensaje a todos los que lo critican (FOTO)

Cabe destacar que no todas las personas tienen la misma opinión hacia Jhonny pues existen tantos usuarios internautas que padecen homofobia lo cuál ocasiona que Jhonny Caz sea atacado mediante redes sociales cuando únicamente él trata de ser feliz y vivir su vida al máximo.

Blanco perfecto para ser criticado y atacado mediante redes sociales, pues no faltan las personas que hagan comentarios hirientes hacia las figuras públicas que comparten un ‘cachito’ de su vida personal con los que son sus seguidores, pero para Jhonny Caz no es tan grave.

Te contamos quién es el prometido de Jhonny Caz

Se trata de Jonathan Bencomo, de 29 años, originario de Chihuahua, Chihuahua con quien sostiene una relación sentimental desde hace cinco años. Al parecer, Jhonny Caz y Jonathan Bencomo se conocen desde hace mucho, esto conforme a una publicación del cantante en su Instagram.

Aunque la pareja no tiene muchas publicaciones juntos, se les puede ver muy enamorados y les gusta vivir la aventura y pasear en varios viajes por pueblos mágicos de México. Además, se ve que les gusta esparcir romanticismo en la red, ya que Jhonny Caz y Jonathan Bencomo, no se restringe para expresar su amor, ya que ambos no dudan en comentar sus posts con tiernos mensajes.