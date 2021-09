No era un comportamiento normal de Gabby

“Su teléfono celular ya no funcionaba y dejó de publicar en las redes sociales sobre su viaje. Según su familia, este no era un comportamiento normal de Gabby y se preocuparon más por ella”, indicó Alix. El 19 de septiembre, el FBI y la policía encontraron restos humanos en el Bosque Nacional Bridger-Teton en Wyoming, que coincidía con la descripción de la joven influencer de 22 años, informó The Associated Press.

Petito desapareció luego de haber partido con su novio Brian Laundrie, de 23 años, en julio rumbo al oeste de Estados Unidos para visitar los parques nacionales. En el camino se pelearon y Laundrie regresó solo a la casa de sus padres en North Port el 1 de septiembre, según la policía.