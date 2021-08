Ante esta situación varias celebridades enviaron sus condolencias a la familia de Daniela, por la sensible perdida. Incluso su esposo le dedicó unas emotivas y dolorosas palabras en sus redes sociales para despedir a su amada: “Siempre te voy a cuidar, aunque te me hayas marchado. Siempre te voy a amar, hasta siempre mi mors bello”, le expresó.

La ex participante del famoso show donde los integrantes acudían para encontrar a su pareja ideal, sorprendió cuando iba por la calle junto a su esposo Darwin Cipion, ya que en ese momento la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio. Inmediatamente su pareja la traslado a una clínica, pero a pesar de los esfuerzos no lograron salvarle la vida.

Mensaje esposo Daniela Rodríguez. El mundo de la farándula se encontraba de luto en estos días por el sensible fallecimiento de la ex integrante del reality Enamorándonos USA de Univisión, Daniela Rodríguez. La triste noticia conmovió a sus conocidos por la sorpresiva muerte de la joven que impacto a todos los compañeros que convivieron con ella, según People en Español .

Acompañan en su dolor a Rafael Araneda

No pasó mucho tiempo para que seguidores del presentador del programa Enamorándonos expresaran sus condolencias tras la muerte de Daniela Rodríguez: “Esa pareja era la referencia perfecta de que el amor lo supera todo! Y hasta el final mostraron que es así. Me duele el alma. Fuerza a sus familiares”.

“Qué tristeza más grande, me he quedado en shock, hasta escalofrío me ha dado, una tristeza profunda como que si ella haya sido familia mía, qué pena tan grande, Señor, que Dios la tenga en su santo seno y que Dios me la bendiga”, comentó otro de los internautas en su red social. Archivado como: Mensaje esposo Daniela Rodríguez.