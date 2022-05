"NO ME CALLARÁN". Aparece escalofriante mensaje de Debanhi antes de morir; ¿LA TENÍAN AMENAZADA?: "Yo no tengo miedo". (VIDEO)

Luego de que se filtraran en TikTok más imágenes de la fatídica última noche de Debanhi, ahora, una cuenta de la misma red social llamada ‘justicia para todas’, comparte unas palabras escritas por la propia chica, un mes antes de ser asesinada y tener el trágico final del que no se tiene claro quien o quienes son los responsables.

El mensaje de Debanhi

El video muestra también otra historia de la cuenta oficial de Debanhi, citada con la fecha del 10 de marzo de 2022, un mes antes de desaparecer, en donde la chica daba un mensaje muy sentido sobre lo que representaba para ella estar unida a las mujeres en su lucha por parar la violencia contra el sexo femenino en México.

“Oigan yo soy alguien muy a favor del movimiento feminista y solo diré que todo lo que está pasando y pasará, nadie nos va a oprimir y como se ha dicho muchas veces, nadie está con nosotras más que nosotras mismas y entre todas nos ayudaremos, yo no tengo miedo y no me oprimirán y callarán pase lo que pase…”, finalizó el mensaje de Debanhi mientras de fondo se ve parte de su rostro.