“Comenzó a dejarlo solo para que se bañara solo, cuidara al bebé e hiciese su comida, aunque el Chyno aun no estaba en completa recuperación”, explica el texto sobre la situación de la pareja que, según indican, se habría separado a finales del 2020, específicamente el 7 de noviembre de 2020.

Durante el programa, los presentadores habían leído un comunicado en el que afirmaban que personas cercanas a Chyno argumentaban que su esposa se había cansado de cuidarlo: “Ella se cansó de ya no poder contar más con el hombre que provee, con el amante, con el que podía complacer todos sus caprichos y eso comenzó a cambiar radicalmente su comportamiento hacia él, y también sus prioridades”.

Fue el pasado 26 de julio cuando el periodista argentino, Javier Ceriani expuso para su programa Chisme No Like que Natasha Araos, esposa del cantante Chyno habría cuidado del cantante en un principio, pero con el paso del tiempo y con la salud del cantante empeorando, la mujer había cambiado su comportamiento.

“Ya no te creemos nada”: La esposa del cantante Chyno Miranda, Natasha Araos sorprende en redes sociales al revelar un mensaje inesperado, sin embargo la critican y afirman que ya no le creen nada y que esperan que salga a decir la verdad respecto que si es cierto que abandonó al cantante tras su delicado estado de salud.

Tras estos señalamientos, en donde después se afirmó que incluso corrieron a Chyno Miranda de su casa, ninguno de los dos involucrados salieron a desmentir o afirmar estos rumores, sin embargo, su esposa Natasha Araos días después reveló un inesperado mensaje, en donde afirmaba que prefería no hacer caso de cosas “que no tenían importancia”.

Natasha Araos comentó que siempre enfoca su tiempo en lo que realmente importa: “El tiempo vale oro, como dicen por ahí, hay que enfocar toda nuestra energía siempre en lo que realmente es importante, y no perder el tiempo en cosas que no nos sirven, vivir el presente siempre”.

“Hay que vivir y disfrutar del tiempo”: Natasha Araos, esposa de Chyno Miranda revela mensaje en redes sociales

Natasha Araos confesó que siempre hay que estar en familia, y aprovechar cada uno de los momentos con ellos: “Hay que aprovechar el tiempo, vivirlo, dar gracias por cada momento compartido tanto en familia, como con amigos, con tus hijos o tus seres queridos, porque el tiempo pasa”.

Para finalizar la esposa de Chyno Miranda argumentó lo siguiente: “No desperdiciemos el tiempo en lo que no nos sirve, en lo que no nos hace feliz, da gracias por todo lo que tienes, sean felices, y vivan su familia. Esta vida es demasiado corta por preocuparse por cosas que no valen la pena, enfoquen su energía y frecuencia en cosas que ustedes quieren y hagan siempre el bien que pasa eso venimos al mundo”.