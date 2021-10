“En particular, el asunto afectó los pagos a los contribuyentes casados que presentaron declaraciones conjuntas cuando sólo uno de los cónyuges realizó un cambio de cuenta bancaria o de dirección, lo que por lo general resulta en que los pagos se dividieran en dos”, dijo el IRS y agregó que “en algunos de estos casos, el pago dividido causó un retraso en los pagos, y además resultó en que las personas recibieron un poco más que el pago correcto en septiembre”.

Después de enviar el pago de septiembre, el IRS resolvió un problema técnico, que la agencia estima causó que menos del 2 por ciento de los destinatarios del Crédito tributario por hijos, el equivalente a 700,000 personas, no recibieran su pago de septiembre en la fecha de pago programada, informó The Sun.

Asimismo, la agencia alentó a compartir la información veraz y usar herramientas y kits de herramientas en línea disponibles para ayudar a quienes no presentan declaraciones, familias de bajos ingresos y otros grupos desamparados a inscribirse para recibir estos beneficios.

¿Quiénes califican para esta ayuda?

Según el IRS, califican para la ayuda máxima parejas que ganen menos de 150,000 dólares anuales o padres solteros que ganen menos de 112,500 dólares anuales. También califican para recibir 500 dólares los padres con jóvenes dependientes mayores de 17 años.

Si usted aun no tiene claro si califica o no para recibir estos cheques, el IRS recomienda utilizar el Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Le pedirán algunos datos personales para poder confirmarle si usted es elegible o no.