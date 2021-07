Los menores no acompañados estarán exentos de la prohibición que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos

Joe Biden estaría considerando un alivio gradual de la prohibición que fijó el expresidente Donald Trump

El levantamiento de la prohibición podría alentar a más personas a ir a la frontera en busca de asilo Los menores no acompañados estarán exentos de la prohibición que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos, ordenaron las autoridades de salud federales el viernes, informó la agencia de noticias The Associated Press. La orden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC en inglés) confirmó la excepción temporal que ordenó en febrero para el veto total al pedido de asilo emitido en octubre. Menores no acompañados quedarían excluidos de la deportación El gobierno del expresidente Donald Trump citó preocupaciones por la pandemia del coronavirus para justificar ese veto. Pero con la tasa de vacunación contra el COVID-19 al alza, el cambio sugiere que el ejecutivo de Joe Biden estaría considerando un alivio gradual de la prohibición. Un abogado del Departamento de Justicia señaló el cambio durante una vista judicial el martes en Fort Worth. La audiencia correspondía a una demanda presentada por el estado de Texas para forzar la aplicación del veto de Trump.

Levantar las restricciones sobre el asilo en la frontera de la era Trump La decisión se produce cuando el gobierno de Biden enfrenta la presión de aliados proinmigración para levantar las últimas restricciones importantes sobre el asilo en la frontera de la era Trump. El fiscal del gobierno Brian Stoltz dijo que la orden de los CDC de esta semana hará que los argumentos de Texas sean discutibles en gran medida. Si bien la administración Biden ha eximido a los niños no acompañados, algunas familias y casi todos los adultos que viajan solos son expulsados ​​de los Estados Unidos, a menudo a México en dos horas, sin la posibilidad de solicitar asilo.

Asilo en la frontera The Associated Press informó el año pasado que el entonces vicepresidente Mike Pence ordenó a los CDC que usaran poderes de emergencia para sellar efectivamente las fronteras de Estados Unidos, anulando a los científicos de la agencia que dijeron que no había evidencia de que la acción frenaría el COVID-19. El levantamiento de la prohibición podría alentar a más personas a ir a la frontera en busca de asilo en un momento en que Estados Unidos se encuentra bajo una presión cada vez mayor.

Más personas podrían ir a la frontera La agencia de refugiados de la ONU informó el mes pasado que Estados Unidos volvió a ser el principal destino para los solicitantes de asilo en 2020, con unas 250.000 nuevas solicitudes presentadas, más del doble que Alemania, que ocupa el segundo lugar. Texas, que tiene el corredor más transitado para los cruces fronterizos ilegales, está buscando una orden judicial que obligue al gobierno federal a poner fin a lo que el fiscal general adjunto del estado, Aaron Reitz, llamó “no aplicación de facto” de la prohibición de asilo.

“Amenaza la salud y la seguridad de todos los tejanos” Reitz argumentó que la postura de la administración de Biden “amenaza la salud y la seguridad de todos los tejanos”. El juez de distrito de los Estados Unidos, Mark Pittman, designado por Trump, cuestionó a Stoltz sobre los plazos de la nueva orden y le pidió al gobierno que le informara tan pronto como se emita. Pittman no se pronunció sobre la solicitud de una orden judicial, sin embargo, dijo que emitirá una decisión “lo más rápido que pueda”, de acuerdo con The Associated Press.

Biden expande un programa de acogida para menores centroamericanos Por otro lado, el pasado 15 de junio el Gobierno del presidente Joe Biden anunció una expansión del programa de acogida para menores de El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como programa CAM destinado a evitar el peligroso viaje que realizan algunos niños desde sus países de origen hasta Estados Unidos. La expansión del programa podría beneficiar a decenas de miles de menores centroamericanos, dijo en una rueda de prensa una de las portavoces del Departamento de Estado, Jalina Porter, informó la agencia Efe. Programa CAM beneficiría a decenas de miles de indocumentados A través del programa de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés), el Gobierno de Biden ha estado reuniendo a menores de Centroamérica con sus padres en territorio estadounidense. Hasta ahora, los únicos que podían reclamar a los menores eran los padres que residían legalmente en territorio estadounidense; pero la nueva expansión permitirá que puedan hacer la petición otros tutores con diferentes estatus migratorios.

Podrán reclamar a los menores dependiendo de su estatus migratorio En concreto, podrán hacer la solicitud aquellos que se encuentren en algunas de estas situaciones migratorias: residente legal, estatus de protección permanente (conocido como TPS por sus siglas en inglés) y acción diferida que evita temporalmente la deportación. Además, podrán reclamar a los menores aquellos tutores legales que tengan pendiente un caso de asilo o que hayan solicitado una visa “U” destinada a ayudar a las víctimas de crímenes. En esos casos, las peticiones deberán haber sido entregadas con anterioridad a la fecha de hoy.

El programa CAM de menores centroamericanos fue creado por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) y logró reunir a casi 5.000 menores con sus familias hasta que fue eliminado hace cuatro años por orden de su sucesor, Donald Trump. El 10 de marzo, Biden anunció la reanudación del programa CAM y, hasta ahora, se han procesado 1.100 casos, detalló Porter este martes. El Gobierno de Biden está intentando incrementar las vías para facilitar los procesos de asilo y de migración de manera legal, en un intento por evitar la llegada masiva de migrantes a la frontera con México.

