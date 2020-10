EE.UU. no ha podido localizar a 545 padres de menores migrantes

Se cree que alrededor de dos tercios de los padres de esos 545 menores están de vuelta en sus países

Más de 2.700 menores fueron separados de sus familias en junio de 2018

Abogados de oficio dijeron el martes que no han podido localizar a los padres de 545 menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México al inicio de la presidencia de Donald Trump, de acuerdo con The Associated Press.

Las separaciones ocurrieron entre el 1 de julio de 2017 y el 26 de junio de 2018, cuando una juez federal en San Diego ordenó que los niños bajo custodia gubernamental regresaran con sus padres.

Los menores afectados por las separaciones en ese periodo son difíciles de encontrar porque el gobierno tenía sistemas de seguimiento inadecuados.

Voluntarios los han estado buscando tanto a los menores migrantes como a sus padres puerta a puerta en Guatemala y Honduras.

Más de 2.700 menores fueron separados de sus familias en junio de 2018, cuando la juez de distrito de Estados Unidos Dana Sabraw ordenó el final de la práctica incluida en la política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todos los adultos que entrasen al país de forma ilegal desde México.

“Es fundamental averiguar hasta el grado que sea posible quién fue responsable de esta horrible práctica, sin perder de vista el hecho de que cientos de familias aún no han sido encontradas y permanecen separadas”, indicó Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU. “Queda mucho trabajo por hacer para encontrar a estas familias”.

El gobierno desató un protesta internacional cuando los padres no pudieron encontrar a sus hijos.

Aunque esas familias se reunieron por orden judicial, las autoridades descubrieron más tarde que hasta 1.556 menores se vieron afectados por esta práctica desde el verano de 2017, incluyendo cientos en una primera fase de separaciones en El Paso, Texas, desde julio a noviembre de 2017, de la que no se tenía constancia pública en ese momento.